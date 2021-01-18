Сотрудники рязанского гидрометцентра сообщили, что минимальной температурой, зафиксированной 18 января 2021 года, стало показание минус 31 градус по Цельсию. При этом погода повторила рекорд 18 января 1918 года, когда столбики термометров также отпустились к отметке минус 31 градус.Издательство «Пресса», ссылаясь на данные синоптиков, сообщает, что 18 января этого года среднесуточная температура оказалась на 12 градусов ниже климатической нормы.Вместе с тем в последние годы такие морозы вполне регулярно отмечаются в Рязанской области. Так 25 января 2015 года температура воздуха составила минус 32.6 градуса по Цельсию, а 23 января 2019 года – -30.4 градуса.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Ряжске из-за аварии без тепла остались школа и 100-квартирный жилой домСитуация взята на контроль региональным правительством (подробности).