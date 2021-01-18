В понедельник, 18 января, в 4.45 поступило сообщение об аварии на теплотрассе в райцентре Ряжске. Коммунальщики вынуждены были отключить подачу тепла в школу №4 и 100-квартирый жилой дом №15 на улице Лермонтова. После отключения аварийного участка к восьми часам утра котельная вошла в нормальный режим работы, на другие объекты горячая вода поступает.Издательство «Пресса» сообщает, что коммунальные службы в интенсивном режиме работают над устранением прорыва. Предполагается, что последствия аварии полностью устранят уже в ближайшее время. Ситуация взята на контроль региональным правительством.Пока же школа и жилой дом продолжают оставаться без тепла.