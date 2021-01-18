В ночь на 17 января на Ряжском шоссе в Рязани Ford Focus столкнулся с «Газелью». Случилось это примерно в 00:02 вблизи аккумуляторного завода. Оба водителя пострадали, сообщает пресс-служба областного УМВД.Проверка алкотестером показала у водителя Ford - 28-летнего жителя Скопинского района - 0,948 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что впятеро больше допустимого. С этим результатом мужчина не согласился и затем отказался от медицинского освидетельствования.Ему грозит то же наказание, что и за пьяную езду. Ответить придется и за причиненные водителю «Газели» травмы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!