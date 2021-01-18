17 января на телеканале НТВ вышел очередной выпуск передачи «Своя игра». Выпуск примечателен тем, что участвовала в нем, в рамках турнира «Золотая девятка», рязанская журналистка Татьяна Кармашова из «РВ».К финальному раунду журналистка подошла 7 500 баллами, а ее соперники из Москвы Артем Колесов и Юрий Хашимов с 9 200 и 22 800 соответственно.Никто из участников не смог дать правильного ответа и все решалось в сумме ставки. В итоге победителем игры стал Юрий Хашимов с 20 000 баллами, Артем Колесов набрал 3 399, а участница из Рязани – 2 500.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!