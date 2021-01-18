18 января в трех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:Кораблинский район:- деревня Михино, город Кораблино (улицы Луговая, Михинская, Железнодорожная, Карла Маркса), деревня Хомутск, деревня Малиновка, деревня Приянки — с 09:00 до 17:00.Сараевский район:- деревня Айкановка, село Муравлянка — с 09:00 до 17:00.Старожиловский район:- деревня Мелехово, деревня Мишенево, деревня Пятинск — с 09:00 до 17:00.В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!