Нападающий Максим Худяков ( родился 18 августа 1986 года) перешел в \\"Торпедо\\" (Усть-Каменогорск) и впервые в своей карьере сыграет за родной клуб. Ранее хоккеист выступал за вторую команду, но недавно был переведен в основной состав. Об этом сообщает ШАЙБА.KZ.Худяков дважды выступал под цветами ХК \\"Рязань\\": в сезонах 2009\\\\2010 и 2013\\\\2014. Сейчас, перед переходом в \\"устинку\\" Максим защищал честь астанинского \\"Барыса\\" в КХЛ. Он сыграл в 137 матчах и набрал 47 (17+30) очков.Также хоккеист выступал за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира. Максим Худяков - чемпион зимних Азиатских игр 2011 года.