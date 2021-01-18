В одной из новомичуринских пятиэтажек этой зимой поселилась лиса. Она совсем не боится людей и дружит с кошками, вместе с ними уже больше месяца живет в подвале. Лису кормит весь дом. Об этом сообщает сайт ИД \\"Пресса\\".– Однажды вечером мы с девчонками хохотали на скамейке, и вдруг к нам подбегает собачка. Присмотрелись, а это лиса. Мы сначала испугались и врассыпную, а теперь дружим и уже знаем, что она больше всего на свете любит выпечку, блинчики, оладушки, – рассказала девочка Ксюша.Екатерина тоже любит животных. Но, как мать двоих детей, считает: надо принимать какие-то меры, ведь это дикое животное:– Я звонила в городскую администрацию, сообщила о лисенке, живущем в подвале. Пообещали отреагировать – возможно, определят в какой-нибудь зоопарк.