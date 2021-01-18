Рядом с монастырем Рождества Пресвятой Богородицы в Солотче открыта купальня. Новое уютное деревянное здание построено у подножия склона со стороны реки Солотчи. Пройти к купальне можно через женскую обитель, а затем спуститься по специально построенной лестнице.Погрузиться в купель можно будет уже сегодня,18 января, в Крещенский сочельник, после Божественной литургии и чина великого освящения воды, и в сам праздник Богоявления. Богослужения 18 и 19 января в монастыре начнутся в 8.00, уточняет сайт Рязанской епархии.Однако глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях, считая, что это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса:- Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом.