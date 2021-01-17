Региональное управление МЧС объявило второе метеопредупреждение за день, ссылаясь на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Так, в ночь на 18 января на территории Рязанской области местами ожидается мороз, с минимальной температурой -32… -30 С. Ранее сообщалось только о -30 С.Что касается погоды в понедельник, то 18 января будет облачно. Днем местами небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, порывами до семи метров в секунду.Температура воздуха по Рязанской области днем -20…-15ºС, местами -23°С.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!