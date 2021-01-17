Виталий Каменев уже на третьей минуте поразил ворота гостей. Но за 38 секунд до сирены на перерыв Исаак Валицкий счет сравнял.Во втором периоде Игорь Мясищев реализовал большинство. Но \\"горожане\\" ответили реализованным буллитом Алексея Сергеева. Менее, чем через минуту Виктор Пластинин установил статус-кво 3:2. Осталось отметить, что голкипер \\"Рязани\\" Данил Чечелев отразил 32 броска в створ своих ворот.- Хорошая командная победа. Благодарю ребят за самоотдачу, за то, что прониклись тем, насколько нам важны были эти два очка. Где-то нам повезло, потому что первый период проспали. Выделять кого-то не хочу, сегодня играла команда, - подвёл итог наставник \\"горожан\\" Сергей Решетников.