Утром в субботу, 16 января, в жилой многоэтажной застройке села Дядьково (улица Зеленая) обнаружили труп молодого человека.Позже стало известно, что мужчина 1991 года ночью выпал с балкона на 18 этаже.Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!