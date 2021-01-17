В воскресенье, 17 января, в список летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области включили фамилии еще двух человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это две пенсионерки – женщины 70-ти и 78-ми лет.Обе скончались в декабре прошлого года. Проведенные экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.Всего по состоянию на 17 января, по официальным данным, COVID-19 в Рязанской области унес жизни 209 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВсе о коронавирусе в Рязанской области на 17 январяОперативная группа представила свежую статистику (подробности).