Утром 16 января на улице Зеленой в поселке Солотча обнаружили труп молодого человека. Об этом сообщает телеграм-канал Rzn_Life.По словам очевидца, на месте происшествия несколько часов работали сотрудники правоохранительных органов.Судя по фотографии, опубликованной на канале, парень лежал в снегу с голым торсом, куртка задрана вверх. Место происшествия оградили заградительной лентой.«Труп не забирали около четырех часов», - написал аноним.Подробности происшествия уточняются, в том числе, официальная информация. К данному моменту неизвестно, кто занимается делом – полиция или Следственный комитет.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!