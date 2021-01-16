В воскресенье, 17 января, с 09:00 до 13:30 в Рязани организуют штаб для поиска бесследно исчезнувшей 15-летней Кати Муравьевой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».«Очень нужные любые свидетельства, чтобы помочь найти девочку. Для этого необходимо оповестить как можно большее количество людей. Мы приглашаем каждого, у кого будет такая возможность, помочь нам в оклейке всего города ориентировками!» - говорится в сообщении волонтеров.Желающих участвовать в поиске девочки-подростка просят приехать на площадь Театральную, сбор слева от Театра драмы.О судьбе Кати Муравьевой неизвестно уже больше недели. Еще 8 января девочка вышла из дома и пропала (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!