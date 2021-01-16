15 января в Рязани полиция нагрянула в VMESTE BAR. За 15 минут до полуночи в заведении находилось больше 70 человек, притом что с 23:00 до 6:00 региональные власти предприятиям общепита работать запретили. Недавно это ограничение, которое, по мнению чиновников, помогает бороться с коронавирусом, продлили.«Массово были нарушены требования масочного режима, посетители находились в тесноте, безопасная социальная дистанция не соблюдалась», - описывают увиденное силовики.Вдобавок при проверке документов в баре обнаружили двух несовершеннолетних. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и контролю за его поведением.«Также полицейские выявили имевшие место нарушения в торговле алкогольной продукцией. Зафиксирована продажа спиртного после 23.00», - рапортуют полицейские, изъяв «для экспертизы» 17 литров различных напитков.За ночную работу заведение привлекут к ответственности по статье 6.3 КоАП РФ. Для юридических лиц это чревато штрафом до 20 тысяч рублей либо, что гораздо хуже, приостановлением деятельности на срок до 90 суток.