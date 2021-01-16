Днем в субботу, 16 января, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало экстренное метеопредупреждение. На Рязань надвигается новый снежный заряд. Снег уже идет в некоторых районах области. Сообщается, что неблагоприятные погодные явления продляться до конца суток. В Рязань стихия придет после обеда.Всех участников дорожного движения просят быт предельно аккуратными и помнить, что метель ухудшает видимость на дорогах. Возможны заносы и гололедица.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!