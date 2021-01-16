В субботу, 16 января, в список летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области включили еще четыре фамилии. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что среди погибших трое мужчин 50-ти, 62-х и 64-х лет и 68-летняя женщина.Все они скончались в декабре прошлого года. Проведенные экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.Всего по состоянию на 16 января, по официальным данным, COVID-19 в Рязанской области унес жизни 207 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВсе о коронавирусе в Рязанской области на 16 январяОперативная группа представила свежую статистику (подробности).