В субботу, 16 января, в Рязанской области выявлено еще 123 новых случаев заболевание COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 20 221 рязанца.Поправились за сутки 120 человек. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 18 403 человека.К сожалению, вновь пополнилась летальная статистика. За сутки в список попали еще четверо. Всего коронавирусная инфекция, по официальным данным, в Рязанской области стала причиной гибели 207 мужчин и женщин.ЧИТАТЬ ТАКЖЕТрое мужчин и женщина – стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской областиОперативная группа сообщила, кого записали в летальный список 16 января (подробности).