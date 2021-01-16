В Рязани засняли очередного любителя гонять на машине по тротуару. Видео появилось в паблике Rzn_Life.«По дороге на Московскии от ТРЦ «Премьер», двигается «Лада Приора» по тротуару. Это вообще как?» - задался вопросом анонимный автор видео.Ранее на улице Зубковой на видео попал автомобиль «Нива», который ехал по тротуару, чтобы избежать утренней пробки. Правда, и там неожиданно появилось препятствие в виде пешехода. Мужчина, несмотря на сигналы и возмущения зарвавшегося водителя, наотрез отказался пропускать машину (читать подробнее и смотреть видео).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!