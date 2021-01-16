С начала пандемии по состоянию на 15 января в Рязанской области коронавирусом в общей сложности переболело 2% населения. Такую цифру привела руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева.По ее словам, суточный и суммарный показатели заболеваемости не превышают среднероссийский уровень.— Территория Рязанской области относится к числу регионов России со средним уровнем заболеваемости. В течение последних двух недель среднесуточный темп прироста оставался стабильным – 0,7-0,8, коэффициент распространения инфекции – 0,9, — заявила чиновница.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!