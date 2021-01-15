15 января МХК \\"Рязань-ВДВ\\" принимал соперников из Брянска (15 место в таблице НМХЛ) и одержал уверенную победу 5:1.Относительно равной борьба была лишь в первом периоде, который закончился ничейным результатом. На гол Максима Седова гости ответили точным выпадом Ильи Игнатова.Затем шайбы забрасывали только \\"десантники\\", хотя во второй трети дело у них шло туго. Но Сергей Александров смог забить, и на второй перерыв подопечные Алексея Храмцова ушли \\"в активе\\" 2:1.Решающим стал третий период. Хозяева переиграли соперника практически во всех компонентах. Данил Глухих; Максим Седов, оформивший дубль; а также Кирилл Затонских сумели довести вратаря \\"Брянска\\" Александра Бланка до состояния опустошения. В то время как его визави Владимир Архангельский вступал в игру пореже.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!