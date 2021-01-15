В медицинских стационарах рязанского региона находится 493 пациента с COVID-19. И всего лишь три ребенка.Врачи состояние 70 больных оценивают как удовлетворительное. 356 пациентов по состоянию на 15 января находятся в средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 67 рязанцев, из них практически половина - 29 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Есть и положительная динамика. Впервые за долгое время в Рязанской области поправилось больше, чем заболело коронавирусом. Соотношение 122\\\\126.