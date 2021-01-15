В XXI веке поклонников плавать в проруби - немало. С этим постулатом, высказанным ГТРК \\"Ока\\", трудно не согласиться.В рязанском клубе моржей говорят о том, что пандемия повлияла на количество желающих. Только этой осенью присоединились около 30 новичков. Объяснение простое - правильное закаливание способно изменить стиль жизни.- Температура в организме поднимается до 41 градуса — эндорфины — гормоны счастья, и подъем, выброс энергии, - перечисляет плюсы Виктор Ларионов, председатель Рязанской региональной федерации закаливания и зимнего плавания.Ольга Крымова устраивает зимние заплывы третий сезон подряд. Девушка работает в котельной, иронично признается, что иногда необходимо охладиться:- Я шла к этому достаточно долго. Начинала свои заплывы в начале апреля, заканчивала где-то в октябре, и теперь я с водой круглый год. Бассейны не люблю, мне там душно, жарко, а открытая вода — это мое.Моржевание считается крайне полезной для всего организма процедурой. Но прежде, чем записываться в ряды поклонников зимнего плавания, медики советуют проконсультироваться с терапевтом