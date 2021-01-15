В ближайшее воскресенье, 17 января в поселке Варские Рязанского района состоится «III лыжный марафон «Экопарк-SKI-2021» на призы Сергея Колесникова.Соревнования пройдут на территории биатлонного комплекса «Спортивная школа по зимним видам спорта «Алмаз». Начало гонок в 10 часов.Пандемия внесла свои коррективы. На дистанцию 50 км (мужчины) и 25 км (мужчины, женщины) допускаются 200 спортсменов; на дистанцию 10 км допускаются 100 участников (мужчины, женщины). Причем, возрастной ценз всех участников ограничивается 65 годами.Все подробности, связанные с проведением лыжного марафона, можно узнать здесь.