«В 2021 году продолжает свою работу движение «Сделаем вместе», основной станет акция «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития», – отметила координатор регионального штаба движения, председатель общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Ирина Ракитина 15 января на заседании рабочей группы по реализации комплексной программы «Формирование у школьников культуры здорового образа жизни (ЗОЖ)».По словам Ирины Ракитиной, будет продолжена практика проведения уроков здоровья в образовательных учреждениях.«У молодых людей необходимо формировать мотивацию к ведению здорового образа жизни, – уверена она. – Возможно, чтобы активная жизненная позиция в вопросах здоровьесбережения проявлялась через инициативы, вовлекающие в мероприятия школы или муниципального образования большое количество участников разных возрастов».Планируется проведение исследовательской работы. В частности, школьникам предложат провести работу по сбору материалов о региональных традициях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни, выдающихся спортсменах, деятелях науки и техники, внесших вклад в формирование культуры ЗОЖ.На правах рекламы.