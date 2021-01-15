Один человек точно погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и грузового военного \\"Камаза\\" в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.Комментируя это происшествие, командование Рязанского гарнизона утверждает, что именно легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. При этом никто из военнослужащих не пострадал.В настоящий момент военные совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту ДТП. Ранее в полиции подтвердить или опровергнуть факт летального исхода, как и назвать другие обстоятельства, не смогли, сославшись на юрисдикцию Минобороны РФ.