15 января на дороге Рязань – Спасск-Рязанский в районе поселка Дубровичи случилось ДТП с участием военного грузовика и легкового автомобиля. Фото оттуда опубликовало сообщество «Дороги Рязани».По предварительным данным, в аварии погиб человек. В полиции подтвердить или опровергнуть этот факт, как и назвать другие обстоятельства, не смогли, сославшись на юрисдикцию Минобороны РФ.Военное ведомство, в свою очередь, заявило издательству «Пресса», что легковой автомобиль якобы выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КАМАЗОМ». Также в Минобороны сообщили о проведении совместной проверки командования Рязанского гарнизона с правоохранительными органами.