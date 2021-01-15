В ночь на 19 января на Ореховом озере для рязанцев власти города организуют крещенские купания. Всех желающих 18 января с 23:00 до 19 января 03:00 будут бесплатно доставлять к озеру и обратно два автобуса большого класса.Расписание автобусов в Крещенскую ночь в Рязани:- от площади Свободы: 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00;- от озера Ореховое: 23:17, 23:32, 23:47, 00:02, 00:17, 00:32, 00:47, 01:02, 01:17, 01:32, 01:47, 02:02, 02:17.Ранее сообщалось, что крещенские купания состоятся только по согласованию с Роспотребнадзором и «другими органами». А температура воздуха в православную ночь может дойти до 25 градусов мороза (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!