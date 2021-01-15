В Рязани возбудили уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Дягилево (филиал ОАО «РЖД») и ее мужа. Супругов подозревают в покушении на получение взятки и дачу взятки. Об этом сообщает Московское МСУ на транспорте СК России.Следствие установило, что в сентябре 2020 года начальник станции предложила генеральному директору предприятия, которое занимается перевозкой грузов по железной дороге, разработать и беспрепятственно согласовать внутреннюю инструкцию. Но за это женщина попросила денег, хотя, будучи должностным лицом, могла и так все спокойно сделать.Чтобы получить деньги, женщина попросила своего мужа найти человека, от имени которого будут заключен договор на разработку и согласование выше указанной инструкции.Ну а потом подписанный и согласованный документ всеми необходимыми должностными лицами ОАО «РЖД» фиктивное лицо отправило генеральному директору. А он, в свою очередь, передал ему 80 тысяч рублей.Во время передачи денег мужу начальника станции последнего задержали сотрудники правоохранительных органов.Расследование уголовного дела продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!