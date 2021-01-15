В Рязани сократили сроки дистанционного обучения учеников 5 и 6 классов. Они вернутся в школы на неделю раньше, чем планировалось изначально, - 18 января вместо 24 января.По версии властей, заболеваемость COVID-19 удалось «стабилизировать», и поэтому было принято такое решение. Возможно, этому также поспособствовал нажим родителей, которые выступили против «дистанционки».- Данная мера (переход на «дистанционку» - Ред.) позволила сократить количество учащихся в школе на 20% и прервать механизм передачи коронавирусной инфекции, - заявили в областной опергруппе.