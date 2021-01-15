Самый большой каток Рязани – на стадионе «Локомотив» - откроется в субботу, 16 декабря. Там завершили заливку льда, сообщает пресс-служба администрации города.В нынешних реалиях каток будет работать с некоторыми ограничениями. Во-первых, одновременно на нем смогут находиться не более 250 человек. Во-вторых, график будет организован сеансами - с получасовыми техническими перерывами. По будням такой перерыв будет один, по выходным и праздничным дням - три. В эти полчаса все посетители должны будут выйти за территорию катка.График работы катка и санитарные требования (маски обязательны) представлены на картинках ниже, а также на сайте администрации.