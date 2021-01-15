В рязанском онкологическом диспансере открылась генетическая лаборатория, но работает она пока в тестовом режиме, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Лаборатория – это три бокса, которые оснастили современным оборудованием для проведения генетического исследования.Между боксами размещены специальные окна, чтобы не смешивать материалы из разных помещений. Это очень важно, подчеркивают специалисты.В одном помещении материал сначала подготавливают, а потом врач-генетик через то самое окно отправляет его в другую комнату. При переходе из помещений врач в обязательном порядке меняет халат и приступает ко второму этапу – полимеразной цепной реакции. Это нужно, чтобы удлинить ДНК опухоли и упростить поиск искомых мутаций. Как только ДНК опухоли нарастят, материал попадает в третий бокс. Там его помещают в один из двух приборов – для работы патологоанатомического отделения и для работы с кровью, которая обследуется на поиск мутаций генов двух версий.— Лаборатория – это новый виток в лекарственной терапии пациентов, — рассказывает главный онколог минздрава, главврач онкологического диспансера Михаил Рязанцев. — Потому что генетическое исследование, которое проведут в этой лаборатории, предназначено для отделения мутации в генах ответственную за выбор дальнейшей лекарственной терапии. Теперь наши пациенты могут сделать исследование в Рязани, а еще недавно их приходилось направлять в Москву.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!