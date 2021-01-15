Утром 15 января на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба администрации города. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.В пятницу до 15:30 воды не будет по следующим адресам в деревне Дядьково:- ул. Юбилейная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11 (д/сад), д. 12;- проезд Яблочкова — территория лампового завода (все организации с буквами и цифрами).В пятницу до 15:00 воды не будет по следующим адресам:- ул. Зубковой, д. 21, д. 22, д. 23, д. 21 корп. 1, д. 21 корп. 2, д. 21 корп. 3, д. 22б.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!