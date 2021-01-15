15 января губернатор Рязанской области Николай Любимов внес изменения в свое распоряжение по коронавирусным ограничениям.В документе речь идет о продлении режима самоизоляции для граждан старшее 65 лет до 1 февраля. Под этот пункт попадают и рязанцы, страдающие хроническими заболеваниями.Кроме того, до 1 февраля продлится запрет на работу баров, кафе, ресторанов и других точек общепита с 23:00 до 06:00.Что касается деятельности организаций социального обслуживания, то для них особый режим работы продляется до 15 февраля включительно. Отметим, особый режим работы – это самоизоляция сотрудников на работе (исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней с 19 января по 15 февраля).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!