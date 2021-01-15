В пятницу, 15 января, в список летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области включили еще пять фамилий. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что среди погибших трое мужчин 48-ми, 79-ти и 86-ти лет и две женщины 48-ми и 73-х лет. Все они скончались в декабре прошлого года. Проведенные экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.Всего по состоянию на 15 января, по официальным данным, COVID-19 в Рязанской области унес жизни 203 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВпервые за долгое время в Рязанской области поправилось больше, чем заболело коронавирусомОперативная группа представила свежую статистику (подробности).