В пятницу, 15 января, в Рязанской области выявлено еще 122 новых случая заболевание COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 20 098 рязанцев.Поправились за сутки 126 человек. Впервые за долгое время в Рязанской области поправилось больше, чем заболело коронавирусом. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 18 283 рязанца.К сожалению, вновь пополнилась летальная статистика. За сутки в список попали еще пять человек. Всего коронавирусная инфекция, по официальным данным, стала причиной гибели 203 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕДвум из пяти новых жертв COVID-19 в Рязанской области было всего по 48 летОперативная группа сообщила, кого записали в летальный список 15 января (подробности).