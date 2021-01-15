На М5 «Урал» в Рязанской области 14 января случилось очередное серьезное ДТП. Hyundai Getz под управлением 37-летней жительницы Сасово столкнулся с «Газоном Next».Произошло это на 290 километре федеральной трассы (Шиловский район) примерно в 8:40. По данным пресс-службы УМВД, водитель легковушки не справилась с управлением. Вместе с ней пострадали пассажиры в возрасте 65 и 12 лет.- Пострадавшим оказана медицинская помощь, - сообщает полиция.За сутки в Рязанской области в шести ДТП один человек погиб и семеро получили различные травмы (подробнее о смертельном случае).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!