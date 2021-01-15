В конце 2020 года и начале 2021-го в Рязани ограбили трех пенсионерок. По подозрению в преступлениях задержан 33-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ранее судимый.Первой в полицию обратилась женщина 75 лет. У кассы магазина на Касимовском шоссе незнакомец вырвал из ее рук кошелек, где было 600 рублей, и поспешил скрыться. Опроса очевидцев и просмотра записей камер видеонаблюдения оказалось недостаточно, чтобы установить личность жулика.Позже поступило заявление от 71-летней рязанки. Там же, на Касимовском шоссе, она шла по тротуару, как вдруг некий мужчина вырвал у нее из рук сумочку с документами и убежал. На сей раз добычей грабителя стали 2000 рублей.Неудача постигла злодея, когда он напал в подъезде жилого дома на улице Новоселов на 46-летнюю рязанку. Она не выпустила сумку из рук и закричала, заставив преступника ретироваться, а затем подробно описала его внешность полицейским.Эта ориентировка помогла оперативникам узнать человека, который недавно вышел из колонии, где сидел за хищение. Ранее он также был судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Рецидивист скрывался у знакомых в Рязанском районе. Его задержали и взяли под стражу.В ходе расследования выяснилось, что еще одной жертвой грабителя стала 74-летняя рязанка. На улице Великанова у нее похитили сумку с 13000 рублей.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!