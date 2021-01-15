Массовых купаний в водоемах, которые стали традицией для православных христиан в праздник Крещения Господня, в Касимовском районе не будет. По крайней мере, Касимовская Епархия таких мероприятий не планирует.Таким образом, 18-19 января здесь не будут организовывать «официальные» иордани с дежурством экстренных служб. Местные чиновники пошли дальше и, в отличие от многих коллег в Рязанской области, запретили купания вообще:«Купание на открытых водоемах в границах поселений Касимовского района запрещено», - объявила администрация муниципального образования.Напомним, на региональном уровне власти и духовенство от купаний пока не отказались: утверждают список мест и ждут согласования Роспотребнадзора.