15 января с 10:00 до 22:00 21 января в районе дома №110 по улице Есенина закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина закрытия – монтаж тепловых сетей на перекрестке дублера улицы Есенина с улицей Яхонтова.На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.Мэрия Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть внимательнее на дорогах.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!