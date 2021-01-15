В «ковидных» госпиталях Рязанской области находятся 511 человек. Таковы данные на вечер 14 января, которые представила региональная опергруппа.Среди болеющих не в легкой форме увеличилось число детей – с 4 в четверг до 6 в пятницу.У 72 людей с коронавирусной инфекцией состояние удовлетворительное, у 369 – средней степени тяжести. Состояние 70 пациентов медики оценивают как тяжелое. По-прежнему 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Те, кто переносят болезнь в легкой форме, лечатся на дому.