14 января в Железнодорожном районном суде Рязани завершилось рассмотрение дела банды неонацистов, нападавших и снимавших на камеру издевательства над сторонниками антифашистского движения.На скамье подсудимых оказались только двое участников группы. Они играли ключевую роль в организации сообщества, а вот злодеяния других не получили продолжения, и уголовные дела в отношении них были прекращены.В суде установлено, что молодые люди находили в сети и выманивали сторонников «антифа», избивали их, снимая происходящее на камеру. Потом они монтировали видеоролики с пытками и выкладывали их в интернет. Причем в уголовном деле фигурировало три таких эпизода.В итоге суд приговорил 21-летнего участника группы к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев, а 30-летнего к реальному заключению на 1 год и 3 месяца в колонии строгого режима.Оказалось, что младший из подсудимых признался в содеянном, раскаялся и сотрудничал со следствием. Кроме того, парень полностью возместил ущерб пострадавшим. А вот тот, что постарше, оказался рецидивистом, ранее отбывавшим тюремный срок за преступление против личности, поэтому и получил наказание, связанное с лишением свободы.- Мы довольны решением суда, поскольку санкция данной статьи предусматривает наказание от 6 до 10 лет лишения свободы, а граница условного срока ограничивается максимум 7 годами, поэтому мы даже не рассчитывали на условный срок. Однако грамотно выработанная стратегия защиты и достойное поведение на всех стадиях дела моего клиента позволили ему избежать реального заключения, - рассказал адвокат Антон Котиков, защищавший 21-летнего подсудимого.