Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.По состоянию на 30 декабря в больницах региона находятся 562 пациента больных COVID-19.Состояние 90 человек оценивается, как удовлетворительное, 402 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, 70 – в тяжелом. Из тяжелых пациентов 32 подключены к аппаратам ИВЛ.У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!