Текущей зимой в областном центре планируют залить 28 катков и хоккейных коробок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.По данным управления по физической культуре и массовому спорту, при благоприятных погодных условиях все площадки начнут свою работу в ближайшее время. Но пока в Рязани работают только 10 катков и уже сейчас на них можно кататься.Адреса уже работающих катков:- МБУ «Спортивная школа «Сокол» (ул. Стройкова, д. 65);- МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» (ул. Стройкова, д. 85);- МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» (ул. Васильевская, д. 15);- МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» (ул. Октябрьская, д. 37);- МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» (ул. Керамзавода, д. 38);- МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» (ул. Семена Середы, д. 23/27);- Управление благоустройства города администрации города Рязани (ул. Новоселов, д. 40А);- Управление благоустройства города администрации города Рязани (ул. Мехзавода, д. 19);- Управление благоустройства города администрации города Рязани (ул. 2-е Бутырки, д. 5);- МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» (ул. Новоселов, д. 37).Площадки которые планируют открыть в ближайшее время.- МБОУ «Многопрофильная школа №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» (ул. Чкалова, д. 9А);- МБОУ «Школа №29» (9-й район, д. 61А);- МБОУ «Школа №50» (ул. Тимуровцев, д. 4);- МБОУ «Школа №53» (ул. Крупской, д. 7);- МБОУ «Школа №54» (Микрорайон поселок Мехзавода, д. 25);- МБОУ «Школа №61» (ул. Новаторов, д. 21);- МБОУ «Школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» (ул. Новоселов, д. 17, корпус 1);- МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» (ул. Есенина, д. 46);- МБУ ДО «ДЮЦ «Надежда» (ул. Интернациональная, 5Д);- МАУ города Рязани «Спортивный комплекс «Химик» (ул. Дружная, д. 2А);- МБУ «Спортивная школа «Орион» (ул. Соколовская, д. 3, корпус 2);- МБУ «Спортивная школа «Орион» (ул. Интернациональная, д. 24, корпус 1);- МБУ «Спортивная школа «Сокол» (ул. Зубковой, д. 30);- МБУ «Спортивная школа «Сокол» (ул. 6-я Линия, д. 4А);- МБУ «Спортивная школа тенниса «Юниор» (ул. Братиславская, д. 2А);- МАУ города Рязани «Спортивная школа «Золотые купола» (Первомайский проспект, д. 49А);- МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» (ул. Сельских строителей,д.3Ж);- Управление благоустройства города администрации города Рязани (Лесопарк города Рязани).