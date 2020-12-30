В Рязани не будет новогоднего салюта. Такое решение озвучила глава администрации города Елена Сорокина. Она заверила, что это решение властям далось непросто.Чиновники хотят избежать концентрации людей, а без афиширования места запуска фейерверк теряет смысл:«Хотя он и планировался не за бюджетный счет, а подарком спонсоров, при таком подходе этот фейерверк мало, кто увидит и порадуется ему», - объяснила Сорокина и добавила, что аналогичное решение приняли во многих других городах.А вот катки власти все-таки решили залить. Их список опубликован здесь.