В среду, 30 декабря, стало известно, что Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту пожара в поселке Никуличи (Рязань), на котором погибли дети 2009 и 2020 годов рождения, а также их родители (папа 1985 года рождения и мама 1983 года рождения). Еще один ребенок – девочка 2013 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.Напомним, что трагедия произошла 29 декабря около пяти часов утра. На первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома произошло возгорание. Помещения получили значительные повреждения.Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следствие ведет Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области.Уже известно, что пожар начался в техническом помещении, где находился электрический водонагреватель. По одной из главных версий, причиной трагедии стало замыкание электропроводки. Окончательный вывод будет сделан после проведения пожаротехнической экспертизы.Также следователи сообщили, что следов смерти криминального характера не обнаружено ни в доме, ни на телах погибших.ЧИТАТЬ ТАКЖЕСтрашный пожар в Рязани: погибли четыре человека, из них двое детейОдному ребенку удалось спастись, восьмилетняя девочка госпитализирована (подробности).