В поселке Старожилово Рязанской области достроили физкультурно-оздоровительный комплекс «Адмирал». По словам директора учреждения Олега Лисова, завершаются пуско-наладочные работы.«Комплекс готовится к открытию в 2021 году», - сообщили в группе «Рязанская область» и показали, как ФОК выглядит внутри и снаружи.Отметим, что само строительство объекта, по данным с сайта госзакупок, обошлось бюджету в 122,5 млн рублей.В распоряжении местных жителей будут 25-метровый бассейн (ранее его в районе не было), зал для игровых видов спорта с трибунами, залы для бокса, фитнеса и других видов спорта. Для детей здесь заработают секции по плаванию, боксу, полиатлону, гимнастике, футболу. Также планируется открыть отделения волейбола или баскетбола.Кстати, название «Адмирал» связано с уроженцем села Гулынки ныне Старожиловского района Василием Головниным (годы жизни 1776-1831), выдающимся мореплавателем, вице-адмиралом.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!