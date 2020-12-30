На одной из ферм Рыбновского района работник снял видео с танцующей коровой, сообщает издательство «Пресса».— Я часто работаю с включенной колонкой, с музыкой работается веселее. А сегодня увидел, что одна из коров ходит за мной, включил звук громче и корова начала пританцовывать. Им тоже нравятся бодрые композиции, — говорит Алексей.Уже давно известно, что под музыку коровы доятся больше. Мелодии благоприятно влияют на животных - подавляют посторонние шумы, которые провоцируют стресс.Однако отметим, что в данном случае, корова «танцевала» под попсовую композицию Rasa «Пчеловод». Если это поможет удою, то музыкантам могут выдать премию, как ударникам на ниве сельского хозяйства.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!