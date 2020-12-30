С 1 января 2021 года все рязанцы-льготники смогут воспользоваться правом проезда с по картам Умка «Льготная», «Студенческая» и «Школьная», сообщает пресс-служба администрации Рязани.Обслуживаться льготные карты будут по следующим маршрутам:- 30 (15 автобусов);- 34 (17 автобусов);- 42 (12 автобусов);- 46 (25 автобусов);- 47 (20 автобусов);- 49 (20 автобусов);- 50 (10 автобусов);- 53 (20 автобусов);- 58 (30 автобусов;- 65 (восемь автобусов);- 68 (15 автобусов);- 71 (один автобус);- 75 (32 автобуса);- 77 (27 автобусов);- 85 (30 автобусов);- 95 (24 автобуса);- 98 (13 автобусов);- 99 (16 автобусов).Кроме того, власти пояснили, что с 1 января 2021 года будет прекратится действие транспортных карт Умка: «Льготная», «Студенческая», «Школьная» на маршрутках №71 и №68.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!