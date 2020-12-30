В среду, 30 декабря, в статистику летальных случаев от коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще четырех человек. Как сообщили «Комсомольской правде» в региональной оперативной группе, это двое мужчин (64-х лет и 81-го года) и две женщины (76-ти и 82-х лет). Все жертвы скончались в ноябре.Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной гибели людей стала непосредственно новая коронавирусная инфекция.Всего на данный момент COVID-19, по официальным данным, стал причиной смерти 156 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВсе о коронавирусе в Рязанской области на 30 декабряОперативная группа представила свежую статистику (подробности).